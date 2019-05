La mostra, composta da 20 pannelli, è una presentazione della Casa Natale del Maestro Giacomo Puccini attraverso immagini e scatti fotografici realizzati all’interno del museo di Corte San Lorenzo. L’iniziativa rientra nel calendario degli eventi Amico Museo 2019 un programma della Regione Toscana, con tante attività diverse accomunate da un’identica passione: conoscere il nostro patrimonio culturale con proposte che coinvolgano i visitatori in esperienze creative, perché il museo può essere davvero un grande amico. La mostra è stata realizzata grazie alla collaborazione con l’Assessorato alla cultura e l’ufficio Cultura del Comune di Lucca, che porta avanti il tema dei Musei Interconnessi mettendo a disposizione gli spazi delle Torre Civiche per promuovere il patrimonio museale di Lucca. Costo: compreso nel biglietto ordinario di accesso alla torre Orari di apertura sono 9:30-18:30 Per info: Torre Guinigi 0583.48090