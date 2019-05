Tanti gli appuntamenti straordinari in calendario dal 10 maggio al 2 giugno nei musei e nei luoghi di interesse storico e culturale.

Si tratta di un programma molto ricco che contiene mostre, laboratori, attività per famiglie, viste guidate: l'obiettivo è invitare cittadini e turisti a scoprire e riscoprire i musei della città.

Il Comune ha racchiuso in un unico programma, realizzato grazie all'adesione e alla collaborazione di diversi operatori, tanti eventi divulgativi e iniziative culturali che avranno nella giornata del 18 maggio, quando si celebra in tutta Europa “La notte dei Musei”, il momento di massima concentrazione.

A Lucca, infatti, saranno 12 gli spazi che resteranno aperti in serata e oltre le 23.00 dando così l'opportunità al pubblico di effettuare visite serali.

Sempre il 18 maggio al Centro Culturale Agoràè previsto un momento importante: dalle ore 9.30 alle ore 18.30 si festeggia il compleanno della Biblioteca con laboratori creativi e letterari rivolti ai giovani e tante attività, tra cui il lanciodella campagna d’informazione ArtBonus “Preziosa Agorà – Sempre più preziosa” Con questa campagna chiunque vorrà potrà contribuire economicamente all'ampliamento dei servizi bibliotecari.

Il fitto calendario di appuntamenti "Amico Museo Lucca 2019", promosso dall’Amministrazione Comunale con l’intento di confermare per Lucca il suo carattere di città d'arte & cultura, offre a cittadini e visitatori occasioni di conoscere i luoghi di cultura della città e mostra Lucca per quel che sa essere: uno scrigno di bellezza e cultura alla portata di tutti.

Hanno aderito: la biblioteca civica Agorà, il Polo museale della Toscana, la Via Francigena Entry Point, il Gabinetto di storia naturale del Liceo Classico Machiavelli, i musei nazionali di Villa Guinigi e Palazzo Mansi, la Fondazione Ragghianti, l'Opera del Duomo, la Fondazione Barsanti e Matteucci, l'associazione Terzo Millennio, il Museo della Follia, il Museo del Risorgimento, la Domus Romana, Palazzo Pfanner, il Puccini Museum, la Fondazione Paolo Cresci.

Il programma completo è consultabile sul sito del Comune di Lucca, www.comune.lucca.it nella pagina “Amico Museo”.

Di seguito il programma degli appuntamenti.

Puccini Museum Casa natale, Lucca Sabato 18 maggio

Giornata Internazionale dei Musei, Lucca Notte dei Musei

Puccini Museum Casa natale, Lucca

Apertura straordinaria con visite guidate gratuite a cura del personale del Museo alle ore 21.00, 22.00; 23.00 (Massimo 20 persone per visita)

Sabato 1 giugno

Puccini Museum - Villa Puccini di Viareggio

Apertura straordinaria con visite guidate gratuite a cura del personale della Fondazione

Giacomo Puccini ogni ora: 15.00; 16.00; 17.00; 18.00

Massimo 15 persone per visita



Prenotazioni obbligatorie: o 0583 1900379

Polo museale della Toscana

Museo nazionale di Palazzo Mansi, Lucca

sabato 11 maggio

sabato 25 maggio

sabato 1 giugno

Visite guidate straordinarie a cura del personale del museo ore 16,30

martedì 14 maggio ore 10,00-12,30

giovedì 23 Maggio ore 15,00-17,30

Visite guidate straordinarie al Laboratorio di Tessitura rustica Maria Niemack

sabato 25 maggio

interventi musicali a cura delle scuole di musica del territorio



Museo nazionale di Villa Guinigi, Lucca

sabato 18 maggio

sabato 25 maggio

Visite guidate straordinarie a cura del personale del museo - ore 15.30 e ore 17.30

Prenotazioni obbligatorie

0583 55570 (palazzo Mansi) - 0583 496033 (villa Guinigi) incluse nel prezzo del biglietto

0583 55570 (palazzo Mansi) - 0583 496033 (villa Guinigi) incluse nel prezzo del biglietto

Via Francigena Entry Point

Sabato 18 maggio

Giornata Internazionale dei Musei, Lucca Notte dei Musei

Apertura straordinaria con visita guidata al baluardo e al centro Via Francigena Entry Point dalle 21.00 alle 22.30

Ingresso gratuito e visita a prezzo ridotto € 2,00

Venerdì 24 maggio

Abitare nel Medioevo

attività per famiglie percorso itinerante con partenza dal Via Francigena Entry Point

e laboratorio creativo per bambini

A tavola nel Medioevo

dalle 21.00 alle 22.30

Venerdì 31 maggio

Lucca e le mura

attività per famiglie percorso itinerante con partenza dal Via Francigena Entry Point e laboratorio creativo per bambini

"Alla difesa della città: la storia delle mura" dalle 21.00 alle 22.30

I bambini possono partecipare al percorso o al laboratorio creativo.

Costi per il 24 e 31 maggio:

solo percorso: € 5,00; percorso itinerante e laboratorio bambini:

€ 10,00 a famiglia max 4 persone, € 2,00 ogni persona in più; consigliata prenotazione a o 0583 496554

Complesso Museale e Archeologico della Cattedrale di Lucca

Dal 18 maggio al 2 giugno

La bellezza oltre l’apparenza. Fantasismo iconografico in Leonardo da Vinci

Mostra fotografica Oratorio di San Giuseppe tutti i giorni ore 10.00 -18.00

Programma conferenze su tematiche leonardiane e un concerto per clavicembalo il 18 maggio ore 17.00

Programma su www.museocattedralelucca.it



Domenica 12 maggio

Caccia al tesoro in Museo

attività per famiglie Museo della Cattedrale – inizio attività ore 15.00

Costo: € 10,00 a famiglia – max 4 persone; € 2,00 ogni persona in più.

Costo: € 10,00 a famiglia – max 4 persone; € 2,00 ogni persona in più.
Prenotazione obbligatoria: o 0583 490530

Orto Botanico – Museo Storico Botanico Cesare Bicchi

Dal 17 al 19 maggio

Immagina Il Bosco

attività per famiglie gratuita presso la Casermetta San Regolo e suo sotterraneo

Appuntamento di Immagina Festival delle storie illustrate a cura delle Associazioni Bang On e Immagina.

Evento VIVILucca 2019 dalle ore 10.00 alle ore 18.00

programma: o tel. 393 1514073

Sabato 18 maggio

Giornata Internazionale dei Musei, Lucca Notte dei Musei

Apertura straordinaria e attività in giardino gratuite per famiglie

di Immagina il Bosco evento a cura delle Associazioni Bang On e Immagina

dalle ore 20.00 alle 23.00

Prenotazione consigliata: o 0583 950596

Domenica 19 maggio

Percorso mosca cieca

Visita guidata sensoriale al buio guidata dai ciechi dell’Associazione AIC Lucca

Prenotazione obbligatoria: o 0583 950596

Fondazione Centro Studi sull’Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti

Sabato 11 maggio

IN MOSTRA! Cucù! Sono uno sgorbio o una sgorbia?

laboratorio didattico L’artista bambino. Infanzia e primitivismi nell’arte italiana del primo Novecento

dai 6 anni in su

costo € 5,00 comprensivi di ingresso alla mostra.

costo € 5,00 comprensivi di ingresso alla mostra.
prenotazione obbligatoria: o 0583 4672056

Gabinetto di Storia Naturale Machiavelli

Sabato 18 maggio

Giornata Internazionale dei Musei, Lucca Notte dei Musei

Apertura straordinaria con ingresso gratuito dalle ore 21.00 alle 23.00



Sito Archeologico Domus Romana

18 Maggio

rievocazione storica Primo Triumvirato

messa in scena con gli studenti del Liceo Vallisneri. Ingresso gratuito presso Fondazione CRL S. Micheletto ore 10.00

Prenotazione consigliata: o 0583 050060

Sabato 18 maggio

Giornata Internazionale dei Musei, Lucca Notte dei Musei

Apertura straordinaria con ingresso gratuito dalle ore 20.00 alle 23.00

Venerdì 24 Maggio

Strumenti e sonorità dal passato. inaugurazione nuova esposizione Strumenti Musicali di epoca romana in fedele riproduzione

Prenotazione consigliata: o 0583 050060

Musei di Palazzo Ducale

Museo Paolo Cresci per la storia dell’emigrazione

Giovedi 16 maggio

Italia addio, non tornerò

presentazione film documentario con ingresso gratuito La Fondazione Paolo Cresci presenta il viaggio nelle speranze, nei sogni, nelle delusioni e nei successi dei giovani italiani. Presente la regista Barbara Pavarotti. Ore 16.00

Sabato 18 maggio

Giornata Internazionale dei Musei, Lucca Notte dei Musei

Apertura straordinaria con ingresso gratuito.

Proiezione in loop del docufilm “Italia addio, non tornerò” dalle ore 21.00 alle ore 23.00

prenotazioni consigliate:

Museo del Risorgimento

Sabato 18 maggio

Giornata Internazionale dei Musei, Lucca Notte dei Musei

Apertura straordinaria e attività per adulti e per famiglie con ingresso gratuito.

In programma “Gioco del Risorgimento”, Le cartoline dell’Italia irredenta a cura di Sebastiano Micheli,

Visita guidata con il Prof. Luciano Luciani dalle ore 20.30 alle ore 23.00

prenotazioni consigliate:

Museo del Motore a Scoppio Barsanti e Matteucci

Sabato 18 maggio

Giornata Internazionale dei Musei, Lucca Notte dei Musei

Apertura straordinaria con ingresso gratuito con inaugurazione nuovo percorso museale Il cammino dell’idrogeno dal cielo alla terra introduzione nel percorso espositivo del genio creativo lucchese e pioniere del volo Vincenzo Lunardi che nel 1784 sorvolò Londra in Mongolfiera grazie ad una tecnologia fondata sull’idrogeno

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Museo della Follia

Sabato 18 maggio

Lucca Notte dei Musei

Apertura straordinaria dalle ore 20.00 alle 24.00, con ultimoingresso alle ore 23.00.

Ingresso ridotto a 8,00 € anziché a 12,00 €.

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Torri Civiche

Torre Guinigi

dal 10 maggio al 2 giugno

Musei interconnessi: Torre Guinigi - Puccini Museum casa natale, Lucca

mostra fotografica Scorci, particolari e suggestioni della casa natale del grande maestro.

Compresa nel biglietto ordinario di accesso alla torre

Torre delle Ore e TorreGuinigi

Sabato 18 maggio

Lucca Notte dei Musei

apertura straordinaria delle torri civiche ingresso gratuito dalle ore 21.30 alle ore 24.00 ultimo ingresso alle 23.45

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Palazzo Pfanner

Sabato 18 maggio

Lucca Notte dei Musei

apertura straordinaria con visita guidata a costo ridotto (€ 4,00) dalle ore 21.30 alle ore 23.50

La visita sarà incentrata sul racconto delle memorie intrecciate nel corso dei secoli all’ombra delle statue del giardino. Tra queste spicca la tormentata e appassionata storia d’amore tra il Principe Federico di Danimarca-Norvegia e la nobildonna lucchese Maria Maddalenna Trenta, che ebbe origine nelle stanze del Palazzo e ispirò successivi romanzi sentimentali.

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Biblioteca Civica Agorà

Sabato 18 maggio

“Festa della Biblioteca Agorà: insieme domani”

eventi ed attività gratuite incontri, laboratori letterari creativi e didattici in collaborazione con Lucca Crea ed altri Operatori della Cultura;

lancio campagna di informazione ArtBonus “Preziosa Agorà – Sempre più preziosa” dalle ore 9.30 alle ore 18.30