Comunicato ufficiale di 'Via Roma srl' sul supermercato di Camaiore

26 Maggio 2019

Sono ormai avviati da qualche settimana i lavori per la realizzazione della struttura di media distribuzione ad opera della Società “Via Roma srl” la quale, attraverso un comunicato ufficiale realizzato insieme alla Direzione Sviluppo di Realco, intende fornire una informativa nutrita di elementi veritieri.

La stessa società Via Roma srl spiega in una nota: “ Sono state veramente tante le catene che si sono dimostrate interessate al territorio di Camaiore e che hanno rappresentato la loro struttura e la loro intenzione di avviare attività commerciali , ma l’incontro con la realtà di Realco ha sicuramente sciolto ogni dubbio, per una serie di motivazioni che verranno esemplificate, ma tra cui vale la pena sottolineare la conclusione di tentativi reiterati negli anni e la tipicità di un gruppo che punta sulla qualità del prodotto, del marchio Sigma che già in passato trovavamo sui banchi delle varie piccole attività, la serietà dei soggetti apicali di riferimento ed il forte interessamento al territorio attraverso un approfondito studio di quelle che sono le esigenze fondamentali della clientela locale.”

Ribatte la Direzione di Realco che spiega che “La volontà e l'intenzione della Cooperativa è quella di effettuare sulla Città, un investimento importante per l'allestimento del nuovo punto vendita di Via Roma, a marchio SIGMA, affinché possa considerarsi uno dei fiori all'occhiello della propria rete commerciale, operante nel canale Supermercati. La scelta di REALCO S.C. è ancor più valorizzata dal fatto che la proprietà del nuovo fabbricato commerciale ha previsto un intervento che sarà architettonicamente di pregevole fattura, grazie ad un progetto qualitativamente di alto livello e di massima integrazione col paesaggio circostante.



L'investimento che verrà sostenuto dalla Cooperativa naturalmente sarà anche indirizzato al lancio commerciale e pubblicitario del nuovo STORE, per il quale il settore marketing lavorerà in condivisione con la stessa proprietà e con la nuova attività commerciale che si affiancherà nel nuovo fabbricato. Verranno studiate diverse soluzioni e iniziative, volte a promuovere con il massimo sforzo, il nuovo insediamento commerciale, cercando di soddisfare le aspettative della futura clientela e della stessa Proprietà dell’immobile”.



Specifica ancora La Direzione Sviluppo di Realco che “La nostra insegna SIGMA legata al canale commerciale SUPERMERCATI, è già presente sul territorio Versiliese e in generale in gran parte dell’ Emilia Romagna, in parte della Toscana e della Liguria.



Il supermercato SIGMA di Camaiore si svilupperà su una superficie di vendita di oltre 800 mq., con un comodo e ampio parcheggio punterà alla qualità del servizio fresco con banco assistito nei reparti macelleria, pescheria, gastronomia e panificazione. La scelta della Cooperativa e del suo Associato di puntare sull' eccellenza nel servizio nei vari reparti, porterà ad una scrupolosa selezione di personale di circa 20 unità, proveniente principalmente dal comune di Camaiore e dal territorio limitrofo.



L'idea di REALCO S.C. anche in sede di progettazione è quella di creare un supermercato moderno con attrezzature e impianti tecnologicamente avanzati, un sistema di gestione integrata che recupera il calore prodotto dall'impianto frigorifero, a basso impatto e consumo energetico e con impianti di refrigerazione Co2”.

Il nostro punto di vendita più vicino a quello di Camaiore attualmente è il supermercato SIGMA di Marina di Massa in Via San Leonardo, che ha come punto di forza, una gestione attenta e capace da parte del nostro Associato, che tra l'altro sarà con tutta probabilità colui che interverrà nella gestione del futuro punto di vendita di Camaiore. Gli ottimi risultati ottenuti a Marina di Massa, sono testimoniati dall'apprezzamento della clientela che riconosce, come anche negli altri nostri punti di vendita SIGMA, la qualità dei prodotti del nostro assortimento nei reparti freschi (carne, ortofrutta, gastronomia e panetteria, salumi e formaggi e pescheria), la convenienza e la profondità di assortimento sui prodotti presenti in corsia.



La nostra proposta al consumatore copre in maniera completa tutte le categorie di prodotti soddisfacendo le esigenze in maniera puntuale della clientela sulle specifiche necessità per la spesa quotidiana, con un occhio attento alla proposta dei prodotti legati al mondo del benessere e della salute.



Il prodotto a marchio SIGMA si distingue per l’ottima qualità, di conseguenza il cliente dei nostri supermercati dimostra una costante fidelizzazione al marchio, è attento alla nostra proposta commerciale e al piano promozionale che contiene offerte che soddisfano le sue esigenze primarie da consumatore.



Da non dimenticare la presenza costante nei nostri Supermercati di tanti prodotti legati al territorio circostante, definiti prodotti a KM O oppure in maniera tecnica localismi, per i quali l’azienda e soprattutto l'associato e futuro gestore sono molto attenti”.



Oltre a quanto sopra ancora insiste la direzione “L’Associato Realco S.C. è prima di tutto un ottimo imprenditore che grazie al sostegno commerciale della Cooperativa riesce a soddisfare le esigenze dei propri clienti con i quali instaura un rapporto di fiducia quotidiana, grazie soprattutto anche alle tante iniziative legate alla tessera Fidelity SIGMA.



Sono in previsione e allo studio da parte della nostra Cooperativa e del futuro gestore, una serie di servizi integrativi per agevolare e favorire il consumatore nella effettuazione della spesa quotidiana”.

Ecco quindi una presentazione che ci consente di conoscere a fondo la nuova realtà che orami tra pochi mesi sarà presente sul territorio, specifica ancora la società Via Roma srl che “la nuova struttura sarà fornita di ampio parcheggio al fine di consentire un agevole accesso oltre al fatto che parte di questi parcheggi saranno di libera fruizione per la cittadinanza”.

Una finalità di intenti condivisa quindi in ogni punto quella della nuova opera in divenire, che finalmente consentirà agli abitanti di Camaiore di non poter usufruire di quei servizi che , come dimostrano gli studi sul territorio, sinora venivano soddisfatti altrove una pedina che mancava in un Comune che sta cercando di divenire al passo con i tempi.



L’incontro cioè di persone che incontrano persone e che sono a servizio delle persone.